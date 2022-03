Leere evangelische Kirche FOTO: Franziska Kraufmann Rückgang Evangelische Kirchen in NRW verlieren weiter Mitglieder Von dpa | 09.03.2022, 15:25 Uhr | Update vor 2 Std.

Die evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen verzeichnen weiter einen Mitgliederschwund. So hatte die Evangelische Kirche im Rheinland im vergangenen Jahr 2,33 Millionen Mitglieder. Das ist ein Rückgang von 2,7 Prozent im Vorjahresvergleich. 43.500 Sterbefällen und 32.900 Austritten standen nur 12.400 Taufen und 2650 Aufnahmen entgegen. Das teilte die Landeskirche am Mittwoch in Düsseldorf mit.