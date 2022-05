ARCHIV - Eine Europaflagge weht vor leicht bewölktem Himmel. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Gedenken Europaflagge weht am 8. Mai in MV Von dpa | 05.05.2022, 13:26 Uhr

Am Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, dem 8. Mai, werden vor amtlichen Gebäuden die Europaflagge, die deutsche sowie die Mecklenburg-Vorpommern-Flagge aufgezogen. Dies ordnete Innenminister Christian Pegel (SPD) an, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Gegebenenfalls könne auch noch die Fahne der Gemeinde auf Vollmast gesetzt werden. Der 8. Mai ist in Mecklenburg-Vorpommern seit 1999 ein offizieller Landesgedenktag.