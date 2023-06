Die polnische Justizreform von 2019 verstößt gegen EU-Recht. Das entschied am Montag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Entscheidung des EuGH Polnische Justizreform von 2019 verstößt gegen EU-Recht: Was nun auf Polen zukommt Von dpa | 05.06.2023, 15:08 Uhr | Update vor 32 Min.

