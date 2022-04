Nun berichtet „Der Spiegel“ jedoch, der Geheimdienst habe die EU bei den Vereinten Nationen auch nach deren Umzug in neue Botschaftsräume im September 2012 noch ausspioniert. Die NSA unterhalte in mehr als 80 Botschaften und Konsulaten weltweit ein eigenes Abhörprogramm, hieß es zudem.

Eigentlich haben sich die USA in einem Abkommen mit den UN verpflichtet, keine verdeckten Aktionen zu starten. Die Spionage bei EU-Vertretungen wäre somit illegal. „Der Spiegel“ berichtet, unter den Dokumenten, die der Whistleblower Edward Snowden von Rechnern der NSA kopiert hat, befänden sich Lagepläne der EU-Botschaft an der 3rd Avenue in New York, die die Lage der Büros, aber auch der ITInfrastruktur und der Server betreffen.

Der US-Journalist Glenn Greenwald kündigte unterdessen neue Enthüllungen aus dem Daten-Fundus des US-Whistleblowers Edward Snowden an, der am Freitag den deutschen Whistleblower-Preis für seine Enthüllungen erhalten soll.

Die neuen Enthüllungen sollen demnach auch Deutschland betreffen. „Da kommen noch viele weitere Enthüllungen über Deutschland: Spionage der USA oder Großbritanniens gegen Deutschland, oder auch Aktionen, an denen die deutsche Regierung beteiligt ist“, sagte der Reporter der britischen Zeitung „Guardian“ am Dienstag dem ARD-Morgenmagazin. Details nannte er jedoch keine. Auch wann die Enthüllungen zu erwarten sind, ließ der Snowden-Vertraute offen.

Ähnlich wie Schulz kritisierte jedoch auch er die USA sehr scharf. „Spionage hat mit Terrorbekämpfung nichts zu tun“, sagte er. „Es geht um die eigene Macht.“

Der „Spiegel“ scheibt, die NSA habe sich mit ihrem illegalen Zugang zum UN-Netz in einem geheimen Dokument gebrüstet. Durch den Zugang hätten die USA „eine dramatische Verbesserung der Daten aus Video-Telekonferenzen und die Fähigkeit, diesen Datenverkehr zu entschlüsseln“, gewonnen. In knapp drei Wochen sei die Zahl der vom amerikanischen Geheimdienst entschlüsselten Kommunikationen von 12 auf 458 gestiegen,