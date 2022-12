Eva Kaili verliert wegen schwerer Korruptionsvorwürfe ihr Amt als Vizepräsidentin des Europaparlaments. Foto: Imago Images/Panama Pictures up-down up-down Vorwürfe zurückgewiesen EU-Parlament setzt Vizepräsidentin Kaili nach Korruptionsvorwürfen ab Von dpa | 13.12.2022, 09:34 Uhr | Update vor 24 Min.

Eva Kaili verliert wegen schwerer Korruptionsvorwürfe ihr Amt als Vizepräsidentin des Europaparlaments. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Straßburg mit nur einer Gegenstimme für die sofortige Absetzung der in Untersuchungshaft sitzenden Politikerin aus Griechenland.