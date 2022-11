Europaflaggen Foto: Zhang Cheng/XinHua/dpa up-down up-down Krisentreffen EU-Innenminister beraten über illegale Migration Von dpa | 25.11.2022, 06:23 Uhr

Über das Mittelmeer kommen wieder deutlich mehr Migranten in die Europäische Union. Die neue italienische Regierung will das nicht akzeptieren. Nun gibt es in Brüssel ein Krisentreffen.