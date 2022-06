ARCHIV - Das Bundesverfassungsgericht prüft, in welchem Umfang die Bundesregierung den Bundestag informieren muss. Foto: Uli Deck/dpa FOTO: Uli Deck Bundesverfassungsgericht EU-Fragen: Karlsruhe klärt Informationsrechte des Bundestags Von dpa | 14.06.2022, 04:41 Uhr

Die Bundesregierung muss das Parlament in EU-Angelegenheiten „umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ zu unterrichten - so steht es im Grundgesetz. In der Praxis sorgt das immer wieder für Streit.