Svenja Schulze, Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung FOTO: dpa-Zentralbild Entwicklungshilfe für Afrika Ministerin Schulze: „Es ist nicht damit getan, europäische Handelsschranken abzubauen“ Von Thomas Ludwig | 17.02.2022, 01:00 Uhr

Das „große Sterben“ infolge von Corona ist in Afrika ausgeblieben. Dennoch leidet der Kontinent in besonderer Weise unter dem Virus. Wie kann Europa helfen? Ein Gespräch mit Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze zum EU-Afrika-Gipfel an diesem Donnertag.