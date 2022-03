Wolodymyr Selenskyj FOTO: - Politik EU-Abgeordnete fordern Karlspreis für Wolodymyr Selenskyj Von dpa | 09.03.2022, 16:25 Uhr | Update vor 33 Min.

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat eine Gruppe von Europaabgeordneten die Verleihung eines Sonder-Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefordert. Einen Brief mit der entsprechenden Bitte an das Karlspreis-Direktorium in Aachen hätten schon 143 Abgeordnete unterschrieben, teilte der deutsche Grünen-Abgeordnete Daniel Freund an Mittwoch mit.