Politik Etwas weniger Corona-Infektionen in Niedersachsen Von dpa | 01.03.2022, 17:50 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektionen hat am Dienstag in Niedersachsen erneut leicht abgenommen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1137,8, nach 1143,5 am Montag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben. Mit 10.205 bestätigten neuen Fällen erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 1.050.534.