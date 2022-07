Vor dem Gericht in Oslo kümmern sich Sanitäter um den Mann, der sich selbst angezündet hatte. FOTO: Berit Roald up-down up-down "Es tut so weh" Breivik-Prozess: Mann zündet sich vor Gerichtsgebäude an 15.05.2012, 13:07 Uhr

Schwerer Zwischenfall am Rande des Breivik-Prozesses in Oslo: Ein Mann hat sich am Dienstag vor dem massiv bewachten Gerichtsgebäude angezündet und musste mit Verbrennungen in das Ullevål-Krankenhaus der norwegischen Hauptstadt gebracht werden.