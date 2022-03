Kita-Erzieherin FOTO: Uwe Anspach Warnstreiks Erzieherinnen und Erzieher wollen vielerorts streiken Von dpa | 08.03.2022, 04:07 Uhr | Update vor 14 Min.

In Deutschlands Kitas ist Erziehungsarbeit immer noch weitgehend Frauensache. Aus Sicht der Gewerkschaften fehlt es dabei an Wertschätzung. Deshalb rufen sie am Frauentag zu Warnstreiks auf.