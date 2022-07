„Wir würden uns freuen, wenn wir jedes Mal eine solch außerordentliche Reaktion zu verzeichnen hätten“, zeigte sich der Präsident des Verbandes, Ruprecht Vondran, beeindruckt. Renate Schaadt, die örtliche Repräsentantin der Japanfreunde, räumte indes eine gewisse Überforderung ein: „Wir haben bis in die Nächte organisiert“, sagte die Hannoveranerin – etwa wegen der ungewohnten Anforderung, Fotografen, Fernsehteams und Rundfunkleute aufgrund des großen Andrangs in Pools aufzusplitten.

Welcher Wertschätzung sich der gebürtige Osnabrücker im fernöstlichen Inselstaat erfreut, belegten gestern auch Gesten namhafter Vertreter Japans. So lud der Botschafter Tokios in Berlin, Takeshi Nakane, den Ex-Präsidenten spontan zu einem Essen ein; dessen hochbetagter Amtsvorgänger Keizo Kimura nahm für ein Grußwort die strapaziöse Reise nach Hannover in Kauf, und die japanische Regierung entsandte kurzfristig den als einen „Mann der Zukunft“ geltenden Vize-Außenminister Minoru Kiuchi eigens zum Wulff-Vortrag um die Verbundenheit mit dem Ehrengast zu demonstrieren.

Dass man auf Wulff als Starredner der Jahrestagung kam – trotz des Wirbels um dessen Demission als Staatsoberhaupt –, war für Vondran naheliegend: „Christian Wulff gehört zu den Politikern, die einen Namen haben in Japan“, unterstrich der Präsident des Verbandes Deutsch-Japanischer Gesellschaften . Er sei ein „bewährter Freund des Landes“ und habe in den deutsch-japanischen Beziehungen bleibende Spuren hinterlassen – beispielsweise mit einer regionalen Partnerschaft und einem noch heute aktiven Wirtschaftsforum.

Wulff tat es sichtlich gut. Und er revanchierte sich mit einem 45 Minuten langen Vortrag, in dem er staatsmännisch die Entwicklung der Beziehungen zwischen Japan und Deutschland erläuterte, gemeinsame Herausforderungen wie etwa den demografischen Wandel und die Energiewende beschwor und zugleich neue Ansätze für eine Vertiefung der Beziehungen präsentierte. Dazu zählte zum Beispiel der Appell, mit einem Freihandelsabkommen Hemmnisse für den wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern zu mildern.

Wer erwartet hatte, dass sich das ehemalige Staatsoberhaupt auch zur politischen Situation in Deutschland oder gar zu seiner persönlichen Lage äußern würde, sah sich jedoch getäuscht – zumindest bis zur Kaffeepause. Umringt von Scharen von Journalisten, ließ er sich dann doch kurz zu seinen Gefühlen und Erwartungen ein.

Strafverfahren abwarten

„Wahre Freunde erkennt man in schwierigen Zeiten“, gab Wulff unter Anspielung auf die Attacken zu verstehen, die er in letzter Zeit über sich ergehen lassen musste. Solche Freunde wisse er etwa in der Türkei, im arabischen Raum oder auch in Japan – und diesen Verbindungen widme er sich intensiv.

Abwarten wolle er aber nun zunächst einmal, wie das juristische Verfahren wegen des Vorwurfs der Korruption gegen ihn ausgehe, sagte Wulff. „Ich bin froh, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.“ Aber das sei ja auch „bis auf einen Punkt erledigt“. Ansonsten wollte er sich zum Verfahren und zu den Anschuldigungen nicht äußern: „Ich vertraue da ganz auf den Rechtsstaat.“

Ob er danach wieder ein Amt anstrebe? Da hielt sich der einstige Ministerpräsident und erste Mann des Staates bedeckt: „Zu meiner Zukunft werde ich mich erst nach dem Verfahren äußern.“ Und ob er denn dann umfassend zu seinem Fall Stellung nehmen werde? „Ob ich es tue, wenn alles vorbei ist, ist noch nicht entschieden.“