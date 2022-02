Impfzentren wollen mit Novavax-Impfungen starten FOTO: Guido Kirchner Politik Erste Novavax-Impfungen in Hamburg und Schleswig-Holstein Von dpa | 26.02.2022, 16:09 Uhr | Update vor 1 Std.

In Hamburg und Schleswig-Holstein sind am Samstag die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax verabreicht worden. Der Proteinimpfstoff mit Wirkverstärker kann ab sofort bei den städtischen Impfangeboten in Hamburg gespritzt werden - nach Online-Terminvereinbarung oder im Rahmen der offenen Impfaktionen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Zunächst stünden rund 33.000 Impfstoffdosen zur Verfügung.