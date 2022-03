Lehrerin aus der Ukraine in Schleswig-Holstein FOTO: Marcus Brandt Segeberg Erste Lehrerin aus der Ukraine unterrichtet in Norderstedt Von dpa | 30.03.2022, 17:33 Uhr | Update vor 11 Min.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Mittwoch die erste ukrainische Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt (Kreis Segeberg) begrüßt. „Es ist uns sehr schnell gelungen, die erste Lehrerin aus der Ukraine einzustellen“, sagte Prien. Iryna Mikulska ist studierte Englisch-Lehrerin aus Kiew. Sie unterrichtet künftig im sogenannten DaZ-Bereich (Deutsch als Zweitsprache) der Schule.