Impfzentren wollen mit Novavax-Impfungen starten
Erste Impfungen mit Novavax-Mittel in Neubrandenburg Von dpa | 28.02.2022, 01:33 Uhr

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern will die Mecklenburgische Seenplatte am Montag (10.00 Uhr) die Corona-Schutzimpfungen mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax starten. Nach Angaben eines Sprechers haben sich 116 Interessenten für eine solche Impfung gemeldet. Aufgrund der eher verhaltenen Nachfrage werde es keine Priorisierung geben. Der Proteinimpfstoff solle zunächst Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und Kliniken vorbehalten bleiben, die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Für diese Berufsgruppen besteht ab Mitte März Impfpflicht.