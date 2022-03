Protest gegen den Ukraine-Krieg FOTO: Moritz Frankenberg Hamburg Erneut Zehntausende zu Friedensdemo erwartet Von dpa | 05.03.2022, 02:36 Uhr | Update vor 8 Min.

Erneut soll in Hamburg am heutigen Samstag ein Zeichen gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden. Unterstützt von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat die Ukrainische Diaspora am Mittag (12.00 Uhr) zu einer Großdemonstration in der Innenstadt aufgerufen. Laut Polizei wird mit rund 50.000 Teilnehmern gerechnet.