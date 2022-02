Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet FOTO: Robert Michael Politik Erneut über 5000 Corona-Neuinfektion : Inzidenz über 1400 Von dpa | 23.02.2022, 19:54 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern liegt am Mittwoch erneut über der Marke von 5000. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte, wurden zur Wochenmitte 5199 Menschen mit einer nachgewiesenen Ansteckungen gemeldet. Zum ersten Mal war die Marke vor einer Woche mit 5369 überschritten worden, am Dienstag wurde dann mit 5504 ein neuer Tages-Höchststand erreicht.