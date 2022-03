Demonstration in Berlin FOTO: Fabian Sommer Russische Invasion Erneut große Friedensdemo in Berlin gegen Krieg in Ukraine Von dpa | 13.03.2022, 13:30 Uhr | Update vor 1 Std.

In Berlin haben erneut Tausende an einer Friedensdemonstration teilgenommen. Das Motto der Demonstration lautete: „Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“.