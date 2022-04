Registrierung von Geflüchteten soll beschleunigt werden FOTO: Bernd Wüstneck Ukraine-Krieg Erfassungsstelle für Geflüchtete startet am Montag Von dpa | 03.04.2022, 09:28 Uhr | Update vor 29 Min.

Um die Registrierung von Flüchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern zu beschleunigen, nimmt am Montag eine neue Erfassungsstelle in der Landeshauptstadt ihre Arbeit auf. Damit sollen die Landkreise entlastet werden.