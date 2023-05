Erdogan-Plakat in Nürnberg Foto: Sven Grundmann/news5/dpa up-down up-down Wahlkampf Erdogan-Wahlplakate von Stadt Nürnberg genehmigt Von dpa | 01.05.2023, 23:19 Uhr

Etwa 1,5 Millionen in Deutschland lebende Türken dürfen an der Wahl am 5. Mai in ihrem Heimatland teilnehmen. Staatschef Erdogan wirbt um ihre Stimmen - und sorgt so für Kontroversen.