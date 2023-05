Kemal Kilicdaroglu Foto: AP/dpa up-down up-down Türkei Kilicdaroglu will „alle Flüchtlinge nach Hause schicken“ Von dpa | 18.05.2023, 12:32 Uhr

Wenn er als neuer türkischer Präsident gewählt wird, will er alle Flüchtlinge aus dem Land schicken. Kemal Kilicdaroglu tritt am 28. Mai in einer Stichwahl gegen Recep Tayyip Erdogan an.