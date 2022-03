Recep Tayyip Erdogan FOTO: Markus Schreiber Russische Invasion Erdogan fordert Putin zu „ehrenvollem Abzug“ aus Ukraine auf Von dpa | 25.03.2022, 15:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine sei noch immer möglich, glaubt der türkische Präsident. Noch am Freitag will Erdogan mit Selenskyj sprechen - in den kommenden Tagen dann mit Putin.