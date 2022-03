Jan Philipp Albrecht FOTO: Frank Molter Ukraine-Krieg Energie- und Umweltminister offen für mehr Ölförderung Von dpa | 09.03.2022, 14:51 Uhr | Update vor 39 Min.

Schleswig-Holsteins Energie- und Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hält eine vorübergehende Steigerung der Ölförderung auf der deutschen Plattform Mittelplate für möglich. „Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bin ich überzeugt, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, den Bezug von Energieträgern aus Russland zu reduzieren und durch andere Quellen zu decken“, teilte der Minister am Mittwoch mit. „Das gilt auch für eine mögliche Erweiterung der Förderung an der Mittelplate.“