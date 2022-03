Der Krieg gegen die Ukraine heizt die Inflation kräftig an. Ist es da eine gute Idee, Gasimporte stoppen zu wollen? FOTO: Sebastian Kahnert Krieg gegen die Ukraine Energie aus Russland: Stopp von Importen wäre Spiel mit dem Feuer Meinung – Uwe Westdörp | 10.03.2022, 17:22 Uhr

Wer Russland treffen will, sollte aufpassen, dass der eigene Schaden sich in Grenzen hält. Die Diskussion über Importstopps geht in die Irre.