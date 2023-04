Auch abgesperrte Spielplätze gehörten zum Strauß von Corona-Maßnahmen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Ende der Corona-Regeln Wieso man auch die unsinnigen Maßnahmen nicht vergessen sollte Meinung – Tim Prahle | 02.04.2023, 17:21 Uhr

Am Karfreitag werden die letzten Corona-Regeln aufgehoben. Mit Blick auf künftige Pandemien sollte niemand vergessen, was gut funktioniert hat – und was nicht.