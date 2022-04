Zuvor hatte sein Parteigenosse Matthias Platzeck - nach elf Jahren an der Spitze des Landes - seinen Rücktritt erklärt. Der 59-Jährige beugte sich seiner angeschlagenen Gesundheit, die ihn bereits vor sieben Jahren zum Rücktritt als SPD-Bundesvorsitzender gezwungen hatte.

Nach dem offiziellen Teil zeigte der Ex-Regierungschef seinem Wunschnachfolger die Büroräume in der Potsdamer Staatskanzlei. «Ich gehe mit großem Elan an die Arbeit», sagte Woidke dabei. Die Verkündung des Wahlergebnisses sei für ihn ein erhebender Moment gewesen. Platzeck bemerkte bei der Amtsübergabe kurz und knapp: «Das war's.»

Der Diplomingenieur hatte im Juni einen leichten Schlaganfall erlitten und in der Folge die Aufgabe seiner politischen Spitzenämter angekündigt. Damit folge er dem dringenden Rat der Ärzte und seiner Familie, betonte Platzeck erneut in seiner Rücktrittserklärung.

In einer Bilanz seiner 23 Jahre in der Landesregierung beziehungsweise als Potsdamer Oberbürgermeister bemerkte er: «Brandenburg ist heute ein modernes Land.» Natürlich gebe es weiterhin Probleme. «Aber die Fundamente sind stabil, die Strukturen sind wehrhaft.» Zugleich lobte Platzeck seinen Nachfolger: Brandenburg sei bei Woidke in besten Händen. Das Land bekomme mit ihm den «topfitten Ministerpräsidenten», den es brauche.

Nach der Rede applaudierten die Landtagsabgeordneten dem abgetretenen Regierungschef minutenlang. Er will sein Landtagsmandat behalten und nahm in der ersten Reihe bei der SPD-Fraktion Platz. Der 59-Jährige hat schon angekündigt, sich bei der Landtagswahl 2014 wieder um einen Parlamentssitz zu bewerben. Am Montag hatte er den Vorsitz der Landes-SPD nach 13 Jahren an Woidke abgetreten.