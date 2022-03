Corona-Impfung FOTO: Sven Hoppe Covid-19 Einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt in Kraft Von dpa | 14.03.2022, 05:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Kaum eine Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist so umstritten wie die Impfpflicht. Für die Beschäftigten in Medizin und Pflege hat der Bundestag sie im Dezember beschlossen. Nun tritt sie in Kraft. Hamburg sieht sich gut gerüstet.