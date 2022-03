Flaggen FOTO: Oliver Berg Politik Ein neuer Tag zum Erinnern Von dpa | 11.03.2022, 13:11 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Flaggen sehen aus, als seien sie am Mast heruntergerutscht. So ist das, wenn sie auf halbmast gezogen sind. Das soll Trauer und Mitgefühl ausdrücken. Deswegen nennt man das auch Trauerbeflaggung. Flaggen hängen so tief, wenn zum Beispiel wichtige Menschen gestorben sind oder ein Gedenktag stattfindet.