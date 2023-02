Pause für die Kriegsopfer: Am Freitag sollen auch die Busse der Hochbahn eine Minute lang innehalten. Archivfoto: Hochbahn up-down up-down U-Bahnen, Busse, Flugzeuge, Firmen Ein Jahr Ukraine-Krieg: Hamburg steht am Freitag für eine Minute still Von Markus Lorenz | 22.02.2023, 12:32 Uhr

Das Leid der Menschen in der Ukraine lässt die Hamburger nicht kalt. Am Freitag um 12 Uhr wird das in der Stadt an jeder Ecke zu spüren sein. Sogar in den Schwimmbädern.