CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Auftritt in Neukölln. Zuvor hatte er von „kleinen Paschas" gesprochen, die später Taten wie in der Silvesternacht verüben würden. Foto: Imago/Stefan Zeitz Ein Jahr an der Spitze der CDU Kann Friedrich Merz CDU-Chef? Von Rena Lehmann | 31.01.2023, 18:00 Uhr

Vor einem Jahr schaffte Friedrich Merz sein spektakuläres Comeback in die Spitzenpolitik. Was dem neuen CDU-Chef bisher gelungen ist, was nicht – und wer seine Vertrauten sind.