ARCHIV - Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD). Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz Landtag Eickhoff-Weber: Landtag zeigte seine Stärke auch in Krisen Von dpa | 28.04.2022, 18:27 Uhr

Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) hat zum Ende der Wahlperiode die Bedeutung des Parlaments in Zeiten der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs betont. „Den richtigen Weg im Umgang mit den Herausforderungen zu finden, ist oft schwer“, sagte Eickhoff-Weber am Donnerstag. Die Stärke der Demokratie habe sich auch in der vergangenen Legislaturperiode gezeigt.