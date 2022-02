Ministerpräsident Wüst und die ukrainische Generalkonsulin FOTO: Mark Hermenau Politik Düsseldorf: Staatskanzlei leuchtet in den Farben der Ukraine Von dpa | 23.02.2022, 21:04 Uhr | Update vor 3 Std.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Staatskanzlei in Düsseldorf am Mittwochabend in den Farben der ukrainischen Nationalflagge - Gelb und Blau - erstrahlen lassen. Die Aktion sei als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gedacht, teilte ein Sprecher mit. Dazu empfing Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, zu einem Gespräch.