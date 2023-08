Menschenrechte Düsterer EU-Bericht zu Entwicklungen in Hongkong Von dpa | 18.08.2023, 14:56 Uhr EU-Bericht zu Entwicklungen in Hongkong Foto: Louise Delmotte/AP/dpa up-down up-down

Der neue EU-Bericht zur Lage in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong dürfte der politischen Führung in Peking nicht gefallen. Nur in einem Bereich sieht es nicht ganz so düster aus.