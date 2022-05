ARCHIV - Seit Monaten dauert in Somalia, Kenia und Äthiopien eine schwere Dürre an. Foto: Dong Jianghui/XinHua/dpa FOTO: Dong Jianghui Dürre Drohende Hungersnot - Organisationen prangern Versagen an Von dpa | 18.05.2022, 15:31 Uhr

Seit Monaten dauert eine schwere Dürre in Ostafrika an. Derzeit seien laut der Organisation Save the Children 5,7 Millionen Kinder akut unterernährt. Und zögerliches Handeln spitze die Situation zu.