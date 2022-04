ARCHIV - Andreas Dressel (SPD), Senator für Finanzen in Hamburg, spricht. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Warburg Bank Dressel weist Vorwurf der Einflussnahme im Steuerfall zurück Von dpa | 29.04.2022, 16:41 Uhr

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat den Vorwurf der Einflussnahme auf die steuerliche Behandlung der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank erneut zurückgewiesen. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verwies er am Freitag auf entsprechende Ausführungen in der Hamburgischen Bürgerschaft vom September 2020 - damals sei das, was an Vorwürfen im Raum stand, schon ausgeräumt worden.