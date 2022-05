ARCHIV - Andreas Dressel gibt ein Interview. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Ukraine-Krise Dressel: Keine „Vollkasko-Situation“ für Firmen Von dpa | 03.05.2022, 14:56 Uhr

Hamburgs Finanz- und Wirtschaftssenatoren haben die Wirtschaft der Stadt auf die Folgen des Krieges in der Ukraine eingestimmt. „Wir sind in sehr, sehr schwierigen Zeiten unterwegs“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag. Hamburg habe sich bereits während der Corona-Krise „finanziell sehr engagiert. Wir werden nicht das gleiche Volumen an Hilfe bereitstellen können.“ Auch angesichts explodierender Energie- und Rohstoffpreise könne es keine „Vollkasko-Situation“ geben.