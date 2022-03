Corona-Schutzregeln FOTO: Stefan Sauer Pandemie-Maßnahmen Drese plädiert für Verlängerung der Corona-Übergangsregeln Von dpa | 24.03.2022, 12:12 Uhr | Update vor 36 Min.

Wegen der unverändert sehr hohen Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern hält Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) eine Fortführung wesentlicher Corona-Schutzmaßnahmen für zwingend erforderlich. „Wir sind in einer schwierigen Phase. Die Corona-Entwicklung ist dynamisch“, sagte sie am Donnerstag in Schwerin in der Sondersitzung des Landtags.