Zum Start der Impfungen mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax in Mecklenburg-Vorpommern hofft Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) auf mehr Impfwillige. „Jetzt müssen die Bürgerinnen und Bürger, die auf solch einen Proteinimpfstoff mit Wirkverstärker gewartet haben, die Impfangebote auch nutzen“, sagte sie am Samstag. Die ersten von rund 78.000 für das erste Quartal erwarteten Dosen des Impfstoffs Nuvaxovid würden über das Wochenende im Land eintreffen, so dass in der kommenden Woche mit den Impfungen begonnen werden könne.