Donald Trump schreibt Geschichte auf seine Art: Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Foto: dpa/AP/John Bazemore up-down up-down Polizei bereitet sich auf Großdemo vor Donald Trump in Miami: Wann er heute vor Gericht steht und was dort passiert Von dpa | 12.06.2023, 21:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach der historischen Anklage gegen Donald Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten muss der frühere US-Präsident an diesem Dienstag in Miami vor Gericht erscheinen. Die Polizei bereitet sich auf größere Proteste vor.