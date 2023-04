Trump ist vor seinem Termin zur Anklageverlesung in New York angekommen. Foto: dpa/FR171481 AP/Bryan Woolston up-down up-down Mediales Riesenereignis in Manhattan Alle Augen auf New York: Trump wird wohl selbst für „nicht schuldig“ plädieren , Rebecca Niebusch und | 04.04.2023, 07:28 Uhr | Update vor 8 Std. Von Daniel Batel dpa | 04.04.2023, 07:28 Uhr | Update vor 8 Std.

Trump am Flieger, im Auto, bei der Ankunft in Manhattan: Im Stile live übertragener Verfolgungsjagden wird der Ex-US-Präsident auf dem Weg zum Gerichtssaal von Helikoptern und TV-Kameras gefilmt. New York wappnet sich für Krawalle.