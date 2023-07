Donald Trump Foto: Andrew Harnik/AP up-down up-down Justiz Dokumentenaffäre: Trump in weiteren Punkten angeklagt Von dpa | 28.07.2023, 01:10 Uhr | Update vor 36 Min.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in weiteren Punkten angeklagt worden. Das geht aus einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Neben Trump und seinem Assistenten Walt Nauta wurde ein dritter Angeklagter in den Fall einbezogen.