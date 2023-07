Donald Trump Foto: Andrew Harnik/AP/dpa up-down up-down USA Dokumentenaffäre: Prozess gegen Trump soll Mai 2024 starten Von dpa | 21.07.2023, 16:19 Uhr

Kommendes Jahr steht die nächste US-Präsidentenwahl an - und Ex-Präsident Donald Trump, der wieder antreten will, muss sich während des Wahlkampfes in gleich mehreren Gerichtsverfahren verantworten.