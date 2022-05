Stefan Birkner präsentiert den Programmentwurf zur Landtagswahl im Herbst. Foto: Mia Bucher/dpa FOTO: Mia Bucher Landtagswahl Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft im FDP-Fokus Von dpa | 03.05.2022, 16:18 Uhr

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Mehrere Parteien haben ihr Wahlprogramm bereits vorgestellt, nun war die FDP an der Reihe. Haben die Liberalen neue Ideen, mit denen sie um Wählerstimmen werben wollen?