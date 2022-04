„Seit Tagen nervt die penetrant beworbene FB-Seite ‚Sag ja zu Angela‘. Dem muss ein lautes NEIN entgegengesetzt werden“, heißt es in der Präambel der Facebook-Seite „Sag NEIN zu Angela“ . Zwei Facebook-Seiten, zwei Ziele: Die eine rät zur unbedingten Wiederwahl, die andere zur dringenden Abwahl Angela Merkels. Hier versammeln sich Fans, dort Kritiker.

Tatsächlich sind die Stimmen bisher noch ungleich verteilt. „Sag Ja zu Angela“ gefällt bisher knapp 19.500 Menschen. Auffälligstes Merkmal der Seite sind 47 Zitate von Bürgern, die die bisherige Leistung von Angela Merkel positiv hervorheben und kundtun, dass sie am 22. September die Bundeskanzlerin mit ihrer Stimme im Amt bestätigen wollen. „Hut ab vor ihrer Leistung. Niemand ist mit Angela Merkel auf Augenhöhe“, heißt es etwa in einer der Passagen. Die Zitate sind vom Betreiber der Seite großflächig hervorgehoben.

Dass sich auf der Seite auch Widerstand formiert, ist selbstredend. Zwar stimmen unter den Slogans die meisten Nutzer in die Lobeshymnen ein, allerdings gibt es auch eine Vielzahl an Postings anderer Nutzer, die scheinbar kritisch eingestellt sind.

An dieser Stelle setzt „Sag NEIN zu Angela“ an. Die Facebook-Seite kann aktuell mit gut 3.800 Fans aufwarten und stellt sich klar gegen den Personenkult um die amtierende Kanzlerin. Als Gründer der Seite ist Henning Witzel vermerkt. Sein Gegenentwurf richtet sich an alle Nutzer, die dem Kult nicht folgen wollen.

„Sag Ja zu Angela“ wurde laut Seiteninfo vor zwei Monaten von Regina Ziegler gegründet. Ziegler gilt als eine der bedeutendsten Filmproduzentinnen Deutschlands LINK und hat weit über 400 Fernseh- und Kinofilme produziert. Selbst bezeichnet sich Ziegler auf ihrer Seite als Wechselwählerin, die sich aufgrund der Wahlprogramme öffentlich zu Merkel bekennt.

Im Gegensatz zur Fan-Seite lässt die Anti-Version keine Zitate von Bürgern sprechen, sondern sammelt Artikel und Bilder im Internet, in denen entweder die negative Presse gegen die Politik der Bundesregierung dargestellt wird oder aber süffisant über verschiedene Attribute der Kanzlerin hergezogen wird. Das Spektrum reicht hier von satirischen Collagen der Zeitschrift Titanic, Videos der NDR Satire-Sendung Extra 3, über verschiedene humoreske tumblr-Blogs, wie beispielsweise „Profalla beendet Dinge“ , bis hin zu Artikeln überregionaler Medien.