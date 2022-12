Ein Wolf riss im September 2022 das Pony Dolly von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Welches Raubtier es war, steht mittlerweile fest: Der größte Problemwolf in Niedersachsen. Foto: dpa/Swen Pförtner, imago images/Nordphoto up-down up-down Droht Raubtier Abschuss? Dieser Wolf hat das Pony „Dolly“ von Ursula von der Leyen getötet und | 05.12.2022, 04:30 Uhr Von Dirk Fisser dpa | 05.12.2022, 04:30 Uhr

Geht es dem Wolf in Deutschland nun doch bald an den Pelz? Ein Brief von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lässt Schafhalter und Wolfsgegner hoffen. Zufall? Von der Leyens Pony Dolly wurde erst kürzlich vom größten Problemwolf in Niedersachsen getötet. Das schreibt Ursula von der Leyen und dieser Wolf tötete ihr Pony: