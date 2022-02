Universität Hamburg FOTO: Bodo Marks Politik Dienstreiseverbot der Uni Hamburg für Ukraine und Russland Von dpa | 25.02.2022, 17:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Universität Hamburg hat für alle Beschäftigten ein Dienstreiseverbot in die Ukraine und nach Russland verhängt. Zudem werde die Diensterlaubnis für Professoren in den betroffenen Ländern aufgehoben und Exkursionen und studentische Aufenthalte untersagt, wie der Universitätspräsident in einem Brief an die Beschäftigten am Freitag mitteilte.