Doch wer beim Essen mit anderen über den Sinn von Bio-Kost diskutiert, macht immer wieder dieselbe Erfahrung: Menschen, die bereit sind, mehr Geld für Öko-Ware auszugeben, begründen dies fast ausnahmslos damit, dass Bio-Lebensmittel gesünder seien als konventionell erzeugte. Auch der bessere Geschmack wird noch ins Feld geführt – was regelmäßig Kontroversen auslöst und Publizisten auf den Plan ruft, die lustvoll am guten Ruf der Bio-Ware kratzen und so selbst umweltbewusste Verbraucher verunsichern. Dabei wird regelmäßig übersehen, dass die ökologische Landwirtschaft – sofern professionell und engagiert betrieben – in vielfältiger Weise vorteilhaft ist. „In der öffentlichen Diskussion um Bio-Erzeugnisse wird die Frage ihres Mehrwertes im Vergleich zu konventionellen Produkten immer menschenzentriert geführt“, sagt Dr. Urs Niggli, Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Frick zwischen Basel und Zürich. „Es wird gefragt, ob sie gesünder sind oder besser schmecken. Und beim höheren Preis von Bio-Kost geht es immer nur darum, ob sie dafür auch mehr Vorteile für den Menschen bringt.“