Ministerinnen und Minister wollen, dass auch in die Schulen bald wieder ein bisschen Normalität zurückkehrt. FOTO: Patrick Pleul Corona in Schulen Die Masken sollen bald fallen Von dpa | 11.03.2022, 17:25 Uhr | Update vor 44 Min.

In einigen Bundesländern dürfen die Schüler schon ohne Maske in der Schule sitzen. Bald soll das überall gelten. Was Politiker dazu in einer Konferenz gesagt haben, liest du hier.