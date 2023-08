Kolumne „Der Performance-Check“ Wie die FDP in der Koalition versagt und den Bürger enteignet Eine Kolumne von Marion Trimborn | 28.08.2023, 13:23 Uhr Werbematerial der FDP. Die liberale Partei hat an Profil verloren Foto: dpa/Uwe Lein up-down up-down

Die FDP war mal typisch liberal und verteidigte die Interessen der Wirtschaft. Heute erkennen viele Wähler die Partei nicht mehr wieder. In der Ampel will die FDP regieren und zugleich Opposition sein, was nicht funktioniert. Ihr bleibt nur ein Weg.